Bando crowdfunding, l’obiettivo è centrato

Erano state 18 le associazioni del territorio ad accettare la sfida lanciata dalla Fondazione Carifano. Solo due non sono riuscite a centrare l’obiettivo del Bando Crowdfunding che raddoppia i contributi a sostegno del III Settore. Le altre 16, invece, sono riuscite tutte a raggiungere la raccolta fondi necessaria per riuscire a veder raddoppiare il sostegno richiesto, grazie all’intervento economico della Fondazione nei settori di riferimento. Quest’anno sfiora i 200mila euro la raccolta complessiva, a cui ora la Fondazione Carifano aggiungerà altri 123mila euro suddivisi diversamente in base ai risultati raggiunti singolarmente, ma ben 44mila euro totali in più dell’anno scorso. E’ un’iniziativa che nei numeri mostra allo stesso tempo la necessità di un territorio a difesa dei più deboli ed anche il crescente impegno del suo volontariato. Giunta al terzo anno, infatti, l’iniziativa avviata con la presidenza di Giorgio Gragnola in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche ha visto di anno in anno crescere i suoi numeri: nel 2021 erano stati circa 100mila gli euro raccolti dalle associazioni con una elargizione di 50mila euro da parte della Fondazione Carifano. L’anno dopo si è passati a 150mila di raccolta e 79mila di contributo. "L’obiettivo di questo bando - sottolinea Gragnola - è anche quello di tenere coeso il tessuto del terzo settore che può ricevere risorse economiche per promuovere progetti di sviluppo in modo integrato e sinergico. Inoltre, in questo modo si misura la qualità e la bontà dei progetti presentati creando un sistema aperto e dialogante". Queste le associazioni beneficiarie: Vivere Sereni, Oasi dell’Accoglienza, Omphalos, Porte Aperte, A.I.M.A, Caritas, Mariposa. L’Africa Chiama, Agfi (contributo 10mila euro a testa), Opera Padre Pio A.D.A.M.O. Argonauta, Polo 9 (contributo 5mila), Lupus in Fabula (5.322 euro), Istituto Marco Polo (5.156) e L’Incontro (2.900).

Tiziana Petrelli