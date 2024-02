Bartoli Mechanics riavvia il motore. Battuto Todi dopo il lungo digiuno

Scollinata la prima parte del girone di ritorno, il campionato di serie C unica si avvia verso gli incontri finali della regular season che sanciranno le posizioni playoff e playout. Una 23ª giornata positiva per le squadre della nostra provincia, con la Bartoli Mechanics e la Pallacanestro Urbania vincenti mentre il Basket Giovane era a riposo.

La Bartoli Mechanics Fossombrone-Fermignano torna alla vittoria che mancava da un mese, (precisamente dal 24 gennaio nel derby contro Urbania) battendo Todi e cogliendo due punti di vitale importanza nella corsa ai posti migliori tra le prime otto della classe. La partita viene incanalata sui binari giusti fin dal primo quarto, con la formazione di coach Paolini che prova subito l’allungo sul 26-17 e poi compie lo strappo che si rivelerà decisivo con un secondo quarto da 29-12, andando all’intervallo avanti 55-29. Nonostante il largo vantaggio, il terzo quarto al rientro dalla pausa nasconde sempre delle insidie e la MBA evita il pericolo allungando ulteriormente sull’80-42. Poi, con la vittoria ormai al sicuro, Paolini allarga le rotazioni e fa riposare i titolari vincendo comunque anche il quarto periodo e chiudendo 96-53. Cinque uomini in doppia cifra, spicca Casalini con 20; con questa vittoria, e le sconfitte di Porto Sant’Elpidio e Foligno, la Bartoli sale al quarto posto condiviso con San Marino, a solo -2 da Montemarciano, terza.

La stessa Montemarciano è vittima della grande prestazione della Mec System Urbania, che torna alla vittoria dopo l’ultimo stop col Foligno e aggancia Todi in classifica, a 18 punti. In casa della terza classificata, la formazione allenata da coach Dutto mette in scena una grande prova lungo tutti i 40’ trascinata dal suo mvp Di Coste (24 punti). Dopo un primo quarto combattuto e chiuso coi padroni di casa in vantaggio 22-21, nel secondo parziale la Mec System sorpassa in modo convincente e va negli spogliatoi avanti 38-45. L’intervallo non rompe il ritmo ai biancorossi, anzi nel terzo quarto un altro piccolo parziale di 16-20 porta gli ospiti avanti 54-65; basta per portare a casa la vittoria, nonostante i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Nel corso del primo quarto, il playmaker di Montemarciano Savelli è protagonista di un brutto infortunio, tale da causargli la frattura del coccige e alcuni danni alle vertebre, dopo un forte contrasto con il durantino Matteucci. A causa di questo scontro il post partita è stato caratterizzato da animi accesi anche via social, con Montemarciano ad accusare Urbania di comportamento antisportivo da parte di alcuni giocatori biancorossi e i durantini a replicare denunciando i numerosi insulti ricevuti da parte della dirigenza avversaria. Augurando buona guarigione a Federico Savelli, speriamo che episodi del genere non si verifichino più.

Leonardo Selvatici