Baseball Pesaro: sei convocati in azzurro

Quattro ragazzi, una ragazza e un tecnico della Pesaro Baseball sono stati convocati dal manager azzurro Maurizio Balla al primo raduno stagionale della Nazionale Under 18 di baseball e baseball a 5 per una ‘due giorni’ che servirà come primo passo in vista dell’Europeo che si svolgerà a fine ottobre a Clermont Ferrand, in Francia. I convocati sono Enrico Bicchiarelli e Filippo Baldassarri nella Under 18 Baseball, Filippo Antonioli, Alessandro Micheli e Klea Arapaj nella Under 18 Baseball 5. A corredare il tutto Paolo Vannini, anche lui del Baseball Pesaro, è stato chiamato a far parte dello staff tecnico della Nazionale Baseball 5. Soddisfazione per il presidente Cristiano Crinelli (foto) , per tutti i tecnici e i dirigenti del Baseball Pesaro. Un così alto numero di convocazioni di elementi provenienti da una stessa società relativamente piccola è un fatto straordinario. "E siamo solo all’inizio – commenta Crinelli –. Quest’anno abbiamo una squadra giovane, ma sostenuta da diversi elementi di comprovata esperienza. Si parte con l’intento dichiarato di vincere il girone di serie C, così da accedere ai playoff e tentare, una volta per tutte, la scalata alla serie B. Anche la squadra giovanile Under 18 proverà a ripetere la ottima stagione scorsa, con obiettivo di bissare il raggiungimento dei quarti di finale nazionali di categoria. Non sono obiettivi facili, ma partiamo con la volontà di provarci".

Beatrice Terenzi