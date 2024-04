Basket, calcio, moto: quanti sportivi nella lista di Mila Della Dora

"Forza Pesaro", la lista di Mila Della Dora per Andrea Biancani sindaco – 19 uomini e 11 donne – ha preso posto in Consiglio comunale per la conferenza di presentazione ufficiale "della squadra dallo stile sportivo e gentile". Il più giovane, Giovanni Cristoni, ha 19 anni, il più grande, Stefano Giampaoli, ha 75 primavere. Interessanti le ragioni della rispettiva discesa in campo. "Sono curioso di capire la politica – ha detto Cristoni – e trasmettere ai miei coetanei quello che imparerò". Giampaoli, oggi pensionato, si candida dopo 40 anni da impiegato economo, proprio in Comune. "Posso contribuire alla visione di città che si pianifica soprattutto con l’urbanistica e il bilancio". Entrato in una squadra di sportivi, amanti dello sport, capitanata dall’assessore allo sport, Giampaoli, trova le parole giuste: "Vengo dal canottaggio: per raggiungere lo scopo bisogna remare tutti dalla stessa parte".

Per molti, sedersi su quegli scranni, è stata la prima volta. Non per Guerrino Amadori, con all’attivo 5 anni di legislatura. "Sono d’accordo con Mila – ha detto il manager della Vis Pesaro – il Prg necessita di una revisione. Ripartirei da qui". I volti dei candidati sono in massima parte conosciuti per via dell’impegno in sanità, nel sociale, nello sport o nel mondo dell’educazione. Basti citare Massimo Sierra, presidente dell’Ail; l’oncologo Feisal Bunkelia, già primario di Radioterapia al San Salvatore; Marco De Carolis, professore del Marconi ed Elisabeth Mancini, insegnante che dice: "Vorrei aumentare impianti sportivi per infanzia e scuole elementari".

All’appello ha risposto Laura Fabbri, ex cestista, tra i promotori della manifestazione Maxibasketball (prevista a Pesaro dal 20 al 30 giugno, con 200 squadre provenienti da tutto il mondo) e la consigliera di quartiere Sara Tomasello. C’è il giovane allenatore del vivavio della Vis, Andrea Budassi; il campione di Kite surf, Andrea Farisello; la motociclista Raffaella Rossini di “Terra piloti e motori“; Stefano Ridolfi, direttore tecnico del Villa San Martino calcio. Ci sono imprenditori come Matteo Magnoni: "Ho deciso di mettermi in gioco perché solo partecipando si può agire per migliorare la città"; artigiani come il meccanico come Paolo Giombini; Federico Zazzaroni impiegato della Biesse; professionisti nel settore turistico come Jacopo Pianosi; Agostino Vastante, sottoufficiale dell’esercito, in servizio al 28esimo. Tra i pesaresi d’adozione ci sono Savim Mihail – moldavo, cittadino italiano da dicembre, che si muoverà nel solco di inclusione e integrazione culturale – e Anna Fumagalli, fondatrice dell’associazione “il giardino dei talenti“.

Solidea Vitali Rosati