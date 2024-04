Basket Giovane e Urbania salve. Bartoli, addio al sogno promozione

È passata appena una settimana dall’inizio della post season ed è già terminata la stagione per tutte e tre le formazioni della provincia, in modo positivo per Basket Giovane e Urbania impegnate nei playout e quindi salve, in modo negativo per la Bartoli Mechanics che perde 2-0 al primo turno di playoff e abbandona così il sogno promozione. Partendo proprio da quest’ultima, l’eliminazione in sole due gare per mano della Robur Osimo seconda classificata non cancella quanto di buono fatto durante l’anno, con una formazione dall’età molto giovane che ha viaggiato fin dalla prima giornata nei piani alti del campionato.

La Bartoli Mechanics esce da questa serie con un po’ di rammarico, specialmente legata a Gara 1 disputata in trasferta, dove la sconfitta per 92-90 è arrivata a causa di un tiro da metà campo sulla sirena dopo l’errore del secondo libero di Pagliaro. Santi e Foglietti, autori rispettivamente di 27 e 28 punti, ce l’avevano messa tutta per guadagnarsi il fattore campo, portando la Bartoli avanti di 5 a fine del terzo quarto, ma un’infermabile Dubois da 47 punti finali ha deciso di conquistarsi l’1-0. Gara 2 si gioca tre giorni dopo, il contraccolpo psicologico è ben presente nella testa dei ragazzi di coach Paolini, che subiscono il parziale da 17-34 nel primo quarto che diventa -22 all’intervallo (37-59). La partita è compromessa, una reazione nel terzo quarto riporta i biancoverdi sotto 60-72 ma qui terminano le energie e Osimo passa comodamente il turno 67-93.

Tutto molto facile il primo turno di playout per il Basket Giovane, che supera in due gare l’Energy Basket Todi e conquista la salvezza e il diritto a giocare la prossima Serie C. In gara 1 a farla da padroni sono gli attacchi, con in particolare quello del BG che segna 64 punti nel solo primo tempo (64-42), prima di subire una flessione nel terzo periodo con Todi che risale fino al -12 prima di essere rispedita indietro con perdite per il 96-72 finale. 6 uomini in doppia cifra per coach Donati, Lorenzi è il migliore a quota 17. Ha un po’ più di storia gara 2 in Umbria, specialmente nel primo tempo dove Todi rimane in partita seppur in svantaggio di 11 lunghezze; il divario si amplia poi nei secondi venti minuti, con Santinelli a guidare i suoi con 17 punti, conquistando la salvezza per 55-87. Con il match point in casa, Urbania in gara 2 subisce la partenza a razzo della Virtus Assisi, che va avanti 33-44 all’intervallo e mantiene il +12 nel terzo quarto, fino a che un parziale di 20-8 nell’ultimo quarto spedisce la sfida al supplementare. Qui il fattore campo si fa sentire e Urbania conquista la salvezza 85-81.

Leonardo Selvatici