Baskin, scuola di vita: istituti in gara al S.Marta

Mercoledì scorso nella palestra del Santa Marta (foto), si è disputata la fase regionale per le scuole secondarie di secondo grado delle competizioni sportive scolastiche, promosse dal Ministero dell’Istruzione e dall’Usr Marche, della disciplina sportiva ’Baskin’, disciplina che fa dell’inclusione il suo obiettivo principale. Il Baskin infatti è un’attività sportiva che s’ispira al basket ma con caratteristiche di innovazione nel regolamento e nei ruoli, valorizzando così tutte le potenzialità in campo in base alle caratteristiche tecniche che ciascuno può esprimere al meglio.

Le rappresentative si sono sfidate in un quadrangolare. Le squadre provenienti dalla provincia di Pesaro-Urbino e da quella di Ascoli Piceno sono: il Liceo Marconi di Pesaro, Il Polo 3 di Fano, il Liceo Laurana Baldi di Urbino e la squadra di San Benedetto composta da due istituti in rete, l’IIS Capriotti e il Liceo classico Leopardi. La Capriotti-Leopardi ha conquistato l’oro, dopo una combattutissima finale con il Liceo Laurana Baldi di Urbino terminata 32 a 30. Quindi Laurana Baldi di Urbino ha guadagnato l’argento, mentre la finale per il terzo e quarto posto, è stata vinta dal Marconi di Pesaro che ha conquistato il bronzo. Quarto il Polo 3 di Fano. A presiedere la manifestazione, in rappresentanza dell’Usr Marche, il dirigente tecnico Gianni Russo che ha seguito le gare e durante la premiazione, ha sottolineato l’importanza educativa che ricopre lo sport a scuola, rimarcando la necessità di implementare le attività sportive inclusive, anche nell’ottica di contrastare la dispersione scolastica. Anche il dirigente scolastico del Santa Marta, Roberto Franca, ha voluto presenziare alla manifestazione premiando assieme all’Ispettore le varie scuole. Un grazie alle refertiste e al coordinatore regionale di Educazione Fisica Marco Petrini che ha curato l’organizzazione.

l.d.