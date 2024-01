“Basta lacrime“, Alessandra Bocchetti alla Casa delle Donne

La Casa delle Donne di Pesaro invita a partecipare alla presentazione del libro “Basta lacrime“ di Alessandra Bocchetti venerdì 2 alle ore 17 in via Martini 27.

"C’è una crisi di autorevolezza maschile – si legge nella nota della Casa delle Donne – il patriarcato è in declino, a questo hanno contribuito le donne con la loro pacifica rivoluzione. Gli uomini rispetto alla nuova libertà femminile sono andati in crisi e oggi assistiamo ad una loro rivincita: non accettano la perdita di potere e di controllo sulle donne. Siamo ovunque nel mondo, c’è tanto pensiero femminile ma c’è poco ascolto. Oggi per un cambio di civiltà, alle donne serve stare ancora di più sulla scena pubblica, ma con la forza delle relazioni e non in nome dell’individualità. Ogni donna ha bisogno dell’altra perché si affermi una politica di compresenza tra maschile e femminile, che parli al cuore di tutti".

Aggiunge Alessandra Bocchetti, libera pensatrice femminista: "la civiltà della cura deve prendere il posto della civiltà della forza, del potere, del denaro". Per riflettere e discutere intorno a questi temi, la Casa delle Donne di Pesaro invita a partecipare alla presentazione del libro "Basta lacrime". Sarà presente l’autrice Alessandra Bocchetti.

l. d.