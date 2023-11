Battaglia alla violenza di genere. Domani c’è ‘Parole in Tour’

In occasione delle iniziative legate alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Vallefoglia organizza domani alle 18, al circolo "Ciao 2000" di Montecchio (in piazza Falcone & Borsellino), un incontro in cui L’avvocato Laura Martufi dell’Associazione Percorso Donna che opera all’interno del Centro Antiviolenza “Parla Con Noi” dell’Ambito Territoriale Sociale, illustrerà la campagna di comunicazione "Parole in Tour". La campagna promuove i comportamenti diretti al contrasto della violenza di genere attraverso la diffusione di manifesti e scritte artistiche che denunciano i comportamenti negativi e promuovono quelli positivi. Vocaboli noti e meno noti, parole nuove che descrivono comportamenti violenti nei confronti delle donne, a volte non percepiti come tali e di cui non si riconosce ancora la pericolosità; parole da valorizzare per comportamenti diretti a contrastare violenze che mutano nella forma, ma non nella sostanza.