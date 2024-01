Battistelli Blu Volley da applausi. Petroselli: "Un anno da incorniciare"

Dopo la sosta natalizia il presidente della Battistelli Blu Volley Pesaro Alfonso Petroselli (foto) traccia il bilancio sportivo del 2023. In attesa della ripresa del campionato previsto per il 13 gennaio con l’impegno casalingo contro l’Olimpia Teodora Ravenna alle ore 21 al PalaMegabox di Pesaro, la squadra ha ripreso l’attività a pieno regime e, dopo una prima parte di stagione che ha visto le baltogirls aggiudicarsi 9 incontri su 11 partite disputate ed occupare il secondo posto in classifica con 5 punti di vantaggio sulla terza, si è tornati al lavoro con grinta e determinazione. "Il 2023 è stato un anno sicuramente positivo - spiega Petroselli -, abbiamo ottenuto una stupenda promozione nel campionato nazionale di serie B2 dopo un’agguerrita lotta con le concorrenti ed ora ci godiamo il secondo posto in solitaria, con la consapevolezza che siamo una matricola che però sta facendo bene". Prima delle vacanze qualche ragazza era acciaccata: "Abbiamo avuto dei problemi fisici con alcune ragazze che, grazie alla sosta natalizia, sono rientrati e tutto il gruppo ora sta lavorando assieme, ci stiamo adoperando per l’individuazione della nuova guida tecnica della squadra che andrà a sostituire il precedente allenatore con il quale si sono interrotti i rapporti subito prima di Natale". In questo momento quindi la società cerca un nuiovo allenatore: "Abbiamo una paio di nomi con i quali stiamo parlando e speriamo di risolvere la situazione al più presto, in modo da dare alla squadra una figura di riferimento importante. Per ora lo staff tecnico sta facendo un ottimo lavoro e la dirigenza societaria cerca di stare il più vicino possibile alla squadra". Il clima è comunque buono: "Vedere le ragazze sorridenti a fine allenamento ripaga dei sacrifici che tutti stanno facendo". E si pensa già al futuro e in particolare al settore giovanile: "Con la nuova stagione 2023-2024, oltre la prima squadra impegnata nel campionato nazionale di serie B2, abbiamo integrato i gruppi giovanili con tante ragazze che hanno bussato alla nostra porta per entrare a far parte dei vari progetti, abbiamo una squadra nel campionato regionale di serie D che si sta ben comportando e, grazie alla collaborazione pluriennale con la Società Escudo Volley, abbiamo avuto un aumento esponenziale di ragazzine nel settore mini volley".

b.t.