Battistelli Playoff sicuri

La Battistelli Blu Volley Pesaro, serie B2 femminile, liquida anche la Gada Pescara con un rotondo 3 a 0 (parziali 25-23, 25-17 e 25-18) e si qualifica matematicamente ai playoff promozione per la B1 con due gare d’anticipo al termine della regular season. Soddisfatto anche il main sponsor Otello Battistelli che così commenta: "Questo traguardo è il giusto riconoscimento per il lavoro fatto fino ad oggi dalle ragazze, l’obiettivo raggiunto di accedere ai playoff promozione con due giornate d’anticipo sulla fine del campionato ci inorgoglisce e ci stimola a fare anche l’ultimo sforzo per centrare un risultato inaspettato ad inizio stagione. Ora che siamo qui perché non crederci? L’innesto del nuovo allenatore Nanni, che ho contattato personalmente quando il presidente mi ha detto dei problemi del tecnico precedente, è stato positivo e già a distanza di poco si vedono notevoli risultati in tema di miglioramento individuale delle ragazze. Sono soddisfatto di quanto raggiunto ed andiamo avanti a vedere cosa può ancora accadere".

La partita con Pescara non è stata comunque semplice. Primo set equilibrato con la Battistelli che ha giocato senza il capitano Nasari e senza Braia, entrambe infortunate. Ma nonostante ciò la Blu Volley si aggiudica il primo parziale, pur faticando. Nella seconda frazione sono le ospiti che inizialmente riescono ad imporre il proprio gioco fino a raggiungere un vantaggio di 2-10. La situazione costringe coach Nanni a chiamare il secondo time out nel quale, come già accaduto altre volte, le pesaresi si compattano e tornano in campo più agguerrite che mai ricominciando a giocare, riuscendo ad imporsi per 25-17. Sulle ali dell’entusiasmo anche nel terzo periodo di gioco le biancoblu continuano a giocare bene, non dando scampo alle abruzzesi (25-18).

b.t.