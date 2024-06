Bcc di Pesaro porta gli imprenditori a scuola di educazione finanziaria

Nello splendido scenario di villa Almerici-Berloni di Candelara, la Bcc di Pesaro ha consegnato gli attestati al primo corso di educazione finanziaria che l’istituto ha organizzato in collaborazione con l’università di Urbino. Una alfabetizzazione in un mondo, quello della finanza, che sta diventando sempre più strategico per le imprese. A questi corsi hanno partecipato 70 aziende: i docenti guidati da Germana Giombini hanno penetrato l’analisi dei bilanci, la politica monetaria, l’analisi finanziaria, la consulenza, le relazioni e l’analisi finanziaria. Il direttore dell’istituto di credito Paolo Benedetti ha introdotto la giornata puntando i fari "sulla maggiore consapevolezza e competenza possibile. Auspichiamo che l’educazione finanziaria – ha detto – entri a far parte dei nostri programmi scolastici. Da parte nostra curiamo meticolosamente la formazione del nostro personale: 10 collaboratori hanno superato l’esame Ucs ed altri 40 sono abilitati con la certificazione MiFid".

Il presidente della Bcc Massimo Tonucci ha posto l’accento sulla crescita dell’istituto perché "vogliamo continuare a crescere nel territorio pesarese – Pesato, Montelabbate e Vallefoglia –, facendoci trovare sempre pronti a rispondere alle esigenze dei nostri clienti".

Presente alla consegna degli attestati, che è avvenuta nel grande anfiteatro di villa Almerici, anche il rettore dell’università di Urbino, Giorgio Calcagnini: "Voglio ringraziare la Banca di Pesaro – ha detto – i miei colleghi dell’università e i partecipanti al corso. E’ stata una bellissima sfida e, come docente, posso dire che il corso ha prodotto un grande riscontro quanto alla partecipazione e al coinvolgimento delle aziende".

Il fine di questi corsi è finalizzato "alle imprese nostre clienti a cui vogliamo offrire una formazione adeguata a stare sul mercato con la maggiore competenza e consapevolezza possibile", ha concluso il direttore Paolo Benedetti dopo la consegna degli attestati.