Befana in piazza l’Unicef ringrazia tutti

La presidente del Comitato provinciale per l’Unicef Marisa Rossini intende ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per “La befana dei vigili del fuoco”. "E’ stato un pomeriggio all’insegna della solidarietà – scrive – della conoscenza dei diritti e della cultura sulla sicurezza ma anche di festa per grandi e piccini. In particolare, l’Unicef di Pesaro e Urbino ringrazia il presidente Giancarlo Bucci e il segretario Maurizio Crescentini dell’Associazione dei Vigili del fuoco di Pesaro, il comando di Pesaro rappresentato dal loro comandante Leonardo Rampino e l’ing. Marco Giorgiano insieme con tutti i pompieri, nelle loro vesti di ambasciatori Unicef, che volontariamente hanno reso possibile la partecipatissima Festa della befana. Un grazie va all’Amministrazione comunale, un ulteriore ringraziamento va a Pesaro Village, a Carlo e Paolo Pagnini per i loro preziosi messaggi. E anche all’Arma dei carabinieri presente per l’occasione in alta uniforme, un grazie alle famiglie intervenute all’evento e ai volontari Unicef".