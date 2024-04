Belloni presenta la lista e fa melina : "Io con Biancani? Decido in 48 ore"

‘Una città in Comune’ ha 37 nomi in lista. La legge ne prevede fino a 32. "Ci dispiace, ma dovremo chiedere a qualcuno di stare con noi, aiutandoci dietro le quinte. Siamo contenti perché vuol dire che la nostra forza politica convince e attrae" osserva Enzo Belloni, capolista della lista degli "Operativi", di cui ieri sono stati presentati i primi 28 nomi. Belloni manda un messaggio a "buon intenditore": ci sono liste, in città, che stanno faticando a trovare il minimo dei nomi da candidare (21, ndr). Prima di assistere al giro di presentazioni, avvenuto ieri in Consiglio comunale, orchestrato col ritmo serrato di una radiocronaca da Massimo Fiorentino, i giornalisti hanno fatto "la domanda", la stessa di una settimana fa: Belloni, starete dentro o fuori la coalizione di centro sinistra? "Tra 48 ore scioglieremo le riserve sul candidato sindaco: abbiamo lavorato per anni con il centrosinistra; il nostro logo è più rosso che blu. Prima ci confronteremo sul programma del candidato Biancani cercando la quadra. E’ chiaro che per incidere in città è importante governare". Prima delle riserve sul candidato sindaco, bisognerebbe sciogliere le tensioni in giunta: come va con la collega Maria Rosa Conti (Europa Verde)? "Noi andiamo per la nostra strada: non c’è bisogno di parlare degli altri. Non si può andar d’accordo con tutti. Sarà un fattore di cui tenere conto quando prenderemo le nostre decisioni". Ambiente e gestione del Parco Miralfiore a parte – mina nel campo delle alleanze – un altro tema di discussione nel trovare la quadra col centrosinistra sarà quello che Belloni ha definitio "il futuro dell’Unione Pian del Bruscolo": "Crediamo sia il momento di attuare una profonda e attenta riflessione sull’esistenza e il funzionamento dell’Unione dei Comuni – conclude Belloni –: La polizia locale dovrebbe tornare in capo ai Comuni". "E se pensiamo che nel 2022 – ha osservato il consigliere Sergio Castellani, veterano della lista, nuovamente candidato – l’Unione ha gestito oltre 900mila euro di avanzo. Si tratta di una disponibilità di risorse in spesa corrente che dovrebbe tornare ai Comuni poiché hanno sempre più bisogno di liquidità per manutenzioni e servizi socioeducativi, in un contesto economico come l’attuale".

All’appello i candidati hanno risposto presente: unica defezione è stata quella di Massimiliano Santini, responsabile eventi del Comune di Pesaro. "Santini è con noi, ma oggi è in paternità: sta diventando babbo per la seconda volta" ha detto Belloni, sorridente, mentre il pubblico presente è esploso in applausi. Il clima è di entusiasmo.

Ecco i nomi della lista, che riportiamo anche nel grafico accanto: Enzo Belloni, Giovanni Barbarossa, Daniela Berloni, Giuseppe Bongiorno, Sergio Castellani, Alberto Cavoli, Filippo Cecchini, Giacomo Clizia, Cristiano Crinelli, Elena Forte, Renato Golino, Simona Grilli, Giorgia Leonardi, Jimena Llanos, Romeo Marchionni, Claudia Mazza, Alessandro Moneti, Roberto Moretti, Alessandro Nardelli, Emanuela Penserini, Roberta Ricci, Christian Romagnoli, Ilaria Rosa Russo, Fulvia Sacchi, Massimiliano Santini, Vilma Sema, Jacopo Tamburini, Francesca Tomassoli, Maria Trinidad Fernandez Espinoza. Alle 21 è arrivata la foto di Oliver, appena nato. Per Belloni: "sarà la nostra stella".

Solidea Vitali Rosati