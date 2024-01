Belloni rimette in moto la sua lista: "Attacchi a me? Polemiche sul nulla"

C’è aria di elezioni a Pesaro ed il vento delle urne soffia sempre più forte, sia verso l’Europa che verso le amministrative. Tutti hanno iniziato a muoversi da destra a sinistra, passando per le civiche, tra cui "Una città in Comune" dell’assessore Enzo Belloni, che nel 2019 prese il 5.5% e che con un post sui social inizia a scaldare i motori. "A volte ritornano. Sempre carichi", ha scritto su Instagram accanto al simbolo della lista.

"Avevamo annunciato che dopo Natale ci saremmo rivisti con il gruppo, che ha anche due consiglieri comunali (Castellani e Leonardi), e così è stato – spiega Belloni – Torniamo con lo stesso simbolo delle ultime legislature che ci hanno visto sempre collaborativi con sindaco, giunta e maggioranza senza mai cercare spazi aggiuntivi nonostante il peso elettorale. Siamo un alleato forte e corretto, allineato al centro sinistra e alla maggioranza. Discussioni e perplessità ci sono sempre ma l’importante è restare corretti e uniti. Ovviamente attendiamo di capire chi sarà il candidato sindaco proposto dal Pd che dovrà essere condiviso con chi vorrà far parte di questa maggioranza". E poi, da parte di Belloni, un messaggio che sembra indirizzato alla collega di giunta Maria Rosa Conti, l’assessore dei Verdi che propio l’altroieri ha attaccanto Belloni sul tema del parco Miralfiore: "Non sogno di essere uno strumento di pubblicità di qualcuno. Si può stare con molti ma non con tutti. Quanto al Miralfiore, la sicurezza è un tema per noi importante, così come il fatto che in un’area di 23 ettari permette di sviluppare tutte le sensibilità. Non si devono però inventare polemiche fatte sul nulla. Se un alleato mette in discussione la gestione del verde pubblico prima di fare le alleanze non è una buona cosa, poi in politica tutto può cambiare. Però questo tema mi sembra sia già stato affrontato più volte in maniera scomposta da parte di qualcuno. Tutti gli interventi che ho fatto vanno per la sicurezza del parco, dal progetto Utopia alla videosorveglianza a cui ho lavorato con l’assessore Francesca Frenquellucci che manda un messaggio di grande collaborazione e sinergia a favore del parco, perché siamo un gruppo. Non mi sta bene che venga usato per scopi elettorali, non è un problema di singoli ma di alleanza".

Teobaldo Bianchini