Benedetta Vitali, il suo liceo non l’ha dimenticata

Si è conclusa in modo commovente l’annuale premiazione delle eccellenze scolastiche del liceo Nolfi-Apolloni: consegnato al padre Corrado e al fratello Francesco il diploma di esame di Stato in memoria di Benedetta Vitali, la studentessa fanese morta nella strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. A pochi giorni da quel tragico evento, nella notte tra il 7-8 dicembre del 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma. Le vittime furono Benedetta Vitali, Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi e Eleonora Girolimini. La scuola ieri ha voluto ricordare la 15enne fanese che si sarebbe dovuta diplomare lo scorso anno al liceo linguistico di Fano. "Come spesso accade – ha fatto presente il preside Samuele Giombi – da queste tragedie nascono iniziative positive come l’associazione Cogeu impegnata nella sensibilizzazione sul divertimento in sicurezza dei giovani".

Benedetta Vitali è stata anche ricordata dai suoi ex compagni di classe, oggi studenti universitari, che hanno voluto essere presenti alla cerimonia di ieri pomeriggio nella chiesa del Gonfalone: hanno speso bellissime parole per Benedetta, ricordando lo sgomento del banco vuoto il giorno dopo l’evento. "Quando partecipiamo a queste cerimonia cerchiamo di mettere da parte il nostro dolore – ha commentato il fratello Francesco – per vivere il momento con spensieratezza, come avrebbe fatto Benedetta". E ancora: "Riceviamo con soddisfazione il suo diploma, per noi è importante che nel tempo si conservi il suo ricordo e quello della strage di Corinaldo. Vogliamo che non si dimentichi quanto successo quella notte e si mantenga sempre alta l’attenzione sul tema divertimento dei giovani e della loro sicurezza".

Prima della consegna del diploma in memoria di Benedetta Vitali, il preside Samuele Giombi ha premiato i 65 alunni che nel biennio si sono distinti per gli eccellenti risultati scolastici raggiunti. Sono tutti studenti che nel primo e secondo anno del liceo Nolfi (artistico, classico , economico sociale, linguistico, scienze umane) hanno ottenuto una media superiore all’8.60. Ad ognuno di loro è stata consegnata una pergamena da parte del responsabile dell’ufficio scolastico regionale, Massimo Iavarone, e una pubblicazione del Centro studi Vitruviani dal presidente Dino Zacchilli.

La cerimonia è stata caratterizzata da alcuni intervalli musicali della studentesse Matilde Marchionni.

Anna Marchetti