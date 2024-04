Biancani lancia la lista col suo nome: "C’è da correre, niente è scontato"

Andrea Biancani ha già assunto, almeno nella presentazione della lista civica che porta il suo nome, il ruolo del primo cittadino in pectore. Candidati e collaboratori della comunicazione hanno capito che lui intende occuparsi di tutto. Non delega, ma indica. Fa il modesto per richiamare tutti all’ordine, in particolare i 32 candidati raccolti nella sede di Largo Tre Martiri: "Mettiamoci tutti a correre perché il risultato non è scontato". E non lo dice, intanto perché abbia paura dell’avversario. Appena si conclude la conferenza stampa spiega come i candidati devono gestire i consensi. Appena vede un microfono è pronto a rispondere ad ogni domanda anche con la eccessiva ripetizione dello stesso concetto.

E’ il Biancani che ha scelto i quartieri come fulcro della sua politica. Quello che sa bene che deve cambiare la linea di Matteo Ricci senza prenderne troppo le distanze. Quello che sfida le strade disastrate lasciate dal suo predecessore per mancanza di asfalti, girando con la Vespa. E’ un candidato pop, Andrea Biancani. A lui si perdoneranno anche le strade dissestate. "Completeremo gli interventi – spiega – sui palazzi storici ma metteremo a posto anche le piccole cose, a cominciare dalle strade".

"Sono molto orgoglioso di questa lista civica che sono riuscito a mettere in piedi. Questa si chiama ‘Biancani sindaco’. La marcia in più per Pesaro. Ne fanno parte persone che hanno un ruolo in città dal punto di vista sociale e lavorativo, sono 32 candidati di grande valore. E’ una lista forte, fatta di persone di entusiasmo, che avranno un grande risultato. Non è facile trovare – sottolinea Andrea Biancani – tutti questi candidati per una lista civica, noi ci siamo riusciti con almeno una settimana di anticipo". Si tratta di 15 donne e 17 uomini. Solo 4 candidati hanno avuto un esperienza in consiglio comunale: 2 assessori (Luca Pandolfi e Riccardo Pozzi) e 2 consiglieri comunali (Tomas Nobili e Vittorio Petretti). "Gli altri non hanno fatto politica. Hanno accettato una bella sfida, più per loro – dice – che per dare l’appoggio a me. Mi auguro che in molti vengano eletti. L’età media è di 52 anni. Pesaro è una città di riferimento nazionale che ha bisogno di essere governata da amministratori consapevoli".

Biancani insiste: "Le prossime sfide per il Comune saranno, da un lato, completare i grandi investimenti avviati dalla precedente giunta, in particolare sui grandi contenitori culturali e sulle scuole. Dall’altro sono prioritarie le politiche per le persone più fragili. Lunedì presenteremo la coalizione con tutte le liste. Non avevo dubbi sull’adesione della lista di Belloni per un progetto politico chiaro per la città. Questa alleanza è fatta dalle liste che hanno governato gli ultimi lustri di centro sinistra. Ripeto un concetto: sarà il sindaco a scegliere gli assessori e quali deleghe affidare ad ognuno. Le tensioni in un’alleanza non ci devono essere. Gli avversari non sono coloro che fanno parte della coalizione. di noi deve fare il massimo". Sembra un messaggio indiretto ai candidati della lista civica, in particolare agli assessori e ai consiglieri uscenti. C’è un Riccardo Pozzi che non ha più, a differenza di Urbino e Fano, una lista socialista al suo fianco. Mentre Pandolfi deve guardarsi dal ritorno nel Pd di Sara Mengucci. Le novità proposte dalla lista civica sono in particolare il direttore sportivo della Vuelle Stefano Cioppi, la direttrice del Corso di laurea di Infermieristica, Tiziana Benedetti, la agente immobiliare Evelina Anniballi, personaggi conosciuti come gli ex-dipendente comunali Miranda Paolucci e Volmer Pieri, il docente del Conservatorio Francesca Matacena, l’infermiere del trasfusionale Simone Giorgini, l’altro infermiere Roberto Maffei, l’insegnante Michela Gaudenzi, la skipper Francesca Flamini, l’impiegata di MMS Giovanna Cappellini e il 21enne Riccardo Bernardi, il più giovane della compagnia.