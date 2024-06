Bianchini sulla via di Fossombrone. Mister Stocchi firma per la Maior

Dalla Romagna arriva la voce (cher pare però piuttosto concreta) che a proteggere la porta del Fossombrone per la nuova stagione sarà Andrea Bianchini, portiere classe 1999 ex Tropical Coriano (Eccellenza romagnola), Virtus Verone, Vis Pesaro e Forlì. Un portiere di esperienza. Giovanni Stocchi, già vice trainer ad Urbania, è il nuovo allenatore della Maior (foto assieme al consigliere del Comitato regionale Figc Mosè Mughetti) in Prima categoria. "Ora stiamo vagliando il mercato –riferisce Stocchi – per individuare alcuni rinforzi necessari per la prossima stagione".

Lo Schieti ha confermato l’allenatore Emanuele Pessina. Sul mercato l’attaccante Nicola Mancini, nell’ultima stagione a Lunano contribuendo a vincere il campionato Prima categoria con 8 gol e 15 assist. La Castelfrettese ha affidato la panchina a Simone Ricci, 36 anni, reduce dal successo col Sassoferrato Genga nel girone B di Prima Categoria. Confermato il direttore sportivo Daniele Tittarelli. Stefano Orazi, già trainer delle giovanili dell’Urbania e nelle ultime due stagioni alla guida della Juniores del Lunano, è il nuovo allenatore della Vadese.

Non rimarrà a Matelica il centrocampista Luca Paradisi che nel passato ha militato anche nella Vigor Senigallia, nell’Urbania e nel Fossombrone. La Civitanovese che ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza ha ingaggiato Ismaila Diop classe 1999 senegalese di 194 cm proveniente dal Sant’Angelo Lodigiani in serie D. In Eccellenza il Chiesanuova ha comunicato le conferme di quattro calciatori: il portiere Vincenzo Fatone, l’attaccante Lorenzo Sbarbati, il centrocampista Daniele Crescenzi e l’esterno offensivo Filippo Carnevali. Stefano Antonini ex trainer della Cagliese (Juniores regionale) è il nuovo allenatore dell’Atletico Luceoli Cantiano (Seconda categoria).

Il Sant’Orso ha confermato l’attaccante Manuel Muratori e il centrocampista Federico Bastianoni (cl’93). Dal Sant’Orso sembra destinato a Lunano l’attaccante Donati (8 gol nella passata stagione). A Lunano andrà molto probabilmente anche il centrocampista del Valfoglia Luca Diomede, classe 1998. Amedeo Pisciolini