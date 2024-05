Biesse stacca i dividendi: 0,14 euro. Arriva anche il nuovo consiglio

Si è svolta l’assemblea ordinaria degli azionisti della Biesse. Nel corso della riunione è stato anche confermato il dividendo degli utili: 0,14 euro vanno agli azionisti e la cedola verrà staccata fra 4 giorni. In totale vengono distribuiti poco meno di 4 milioni di euro ed il restante dei 12 milioni e 500mila euro di utili del 2023 vanno a riserva. Va detto che il totale dei ricavi della società quotata in Borsa, controllata dalla famiglia Selci che detiene il 51 per cento del pacchetto azionario, è stato di 785 milioni in calo del 4,6 per cento rispetto al 2022. Nel corso della giornata sono stati nominati anche i componenti del consiglio di amministrazione: Roberto Selci figlio del fondatore Giancarlo, il ruolo di presidente; amministratore delegato Massimo Potenza. Consiglieri Alessandra Baronciani che è anche presidente di Confindustria provinciale, quindi Massimiliano Bruni, Rossella Schiavini, Federica Ricceri e quindi, espressione degli investitori istituzionali, Cristina Sgubin. Nella relazione si aggiunge anche che si è stabilito che il compenso lordo dei componenti del consiglio è di un milione e 570mila euro. E’ stato nominato anche il collegio sindacale che ha nominato 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Che sono Giovanni Ciurlo, Benedetta Pinna e Maurizio Gennari per la lista di maggioranza; quindi Paolo De Mitri e Silvia Muzi per la minoranza. Al presidente del collegio sindacale vanno 75mila euro e agli altri componenti 50mila euro.

Nel corso della giornata è stato ufficializzato l’ingresso, come responsabile finanza del gruppo di Nicola Sautto che prende il posto di Pierre La Tourre che è invece passato al gruppo Ferragamo.

A questa prima assemblea ne seguierà un’altra a breve giro di posta perché fra meno di un paio di settimane ci sarà un’altra riunione per vagliare i dati di bilancio del primo trimestre dell’anno in corso. Numeri che arrivano in un momento difficile di mercato anche se la Biesse ha inglobato dal primo dell’anno una società del settore come la Gmm che aveva un fatturato di 125 milioni di euro.

