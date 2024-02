Big match per la Battistelli. Va in casa della corazzata Riccione

SERIE B2. Big match per la Battistelli Blu Volley Pesaro che, oggi alle 18, sarà impegnata in casa della prima della classe, quel Riccione che, con un partita tiratissima all’andata, le ragazze del presidente Petroselli hanno battuto. Sarà durissima, loro hanno delle grandi individualità, sbagliano molto poco e danno poco spazio al gioco delle avversarie. Entrambe le formazioni vengono da una serie di vittorie convincenti contro Mosaico Ravenna la Battistelli e Collemarino per le riccionesi.

SERIE C. Nel maschile, girone C, oggi alle 16,30 Virtus Fano-Amadio: "San Benedetto è reduce dalla vittoria di coppa Marche – dice coach Angeletti -. Verranno a Fano per prendersi i tre punti per rimanere in scia con le prime posizioni". Alle 17,30 Bottega-Volley Game. Così il centrale Domenicucci: "Ospiteremo la capolista Falconara he vorrà sicuramente continuare il suo cammino vincente". Alle 18 Macerata-Montesi Pesaro: "Affronteremo una squadra giovane come noi, molto fisica, che finora ha dimostrato di potersela giocare anche con le prime della classe", avvisa il palleggiatore Manolo Carburi. Nel girone D, alle 17 Pergola-Santoni e alle Borgovolley Fano-Sabini: "Conosciamo Castelferretto avendola già affrontati in Coppa Marche - commenta coach Palazzetti -, abbiamo necessità di batterli a tutti i costi per rilanciarci in classifica". Nel femminile, girone C, oggi alle 18 Urbania-Telusiano. Le durantine, fresche vincitrici della Coppa Marche, ospitano Monte San Giusto: "E’ una squadra ostica e difficile – afferma il diesse Violini -. Cercheranno di far rispettare il fattore campo continuando con la serie di vittorie ottenute tra le mura amiche". Alle 21 San Benedetto-Adriatica Fano e Urbino-Gabicce. "Giocheremo contro una squadra ben attrezzata – spiega coach Lazzarini di Urbino -, hanno arricchito il sestetto. Noi abbiamo la squadra acciaccata". La parola passa al diesse del Gabicce: "Dobbiamo alzare il nostro livello e la nostra voglia di vincere rispetto alle ultime uscite". Nel girone D, alle 21 Monte Porzio-Acqualagna, Pergola-Macerata e Offida-Virtus Fano: "E’ una squadra esperta e ben allenata, che ci segue a 7 punti. Sarà una sfida penso equilibrata", avvisa coach Ippoliti. Nel girone E, alle 18 Megabox-Glasstech Volley Pesaro: "Iniziamo questa seconda fase, che sarà molto importante per noi – sottolinea coach Rusalin -. Non dobbiamo sottovalutare nessuno". Alle 21 Bottega-Ancona.

Beatrice Terenzi