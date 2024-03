Bilancio partecipato. Finanziati tutti i progetti

Quasi 3mila cittadini hanno espresso online il proprio voto, per valutare i 14 progetti finalisti del Bilancio Partecipato. Voti che si sono aggiunti a quelli dei 30 della giuria tecnica. Una partecipazione importante che ha spinto l’amministrazione ad aumentare, all’ultimo e a sorpresa, anche il budget: incrementando di ulteriori 100mila euro rispetto i 200mila (di cui 50mila erano destinati alla Città delle Bambine e dei Bambini che hanno scelto di riqualificare l’ingresso della Scuola Corridoni) inizialmente stanziati per premiare al massimo 6 progetti. "Così verranno finanziati invece tutti i 14 finalisti".

Lo ha annunciato l’altra sera nella sala San Michele dell’omonimo palazzo sede decentrata dell’università di Urbino, il sindaco Massimo Seri insieme agli assessori al Bilancio Sara Cucchiarini e alla Partecipazione popolare Etienn Lucarelli, rivelando l’esito delle votazioni. Primo classificato il progetto presentato dai residenti di Ponte Sasso sulla collocazione di un impianto di videocamere da collocare in tre nuovi punti di un luogo particolarmente sensibile, come quello costituito dal collegamento di via Lago Maggiore con la Statale 16, sia per quanto riguarda la viabilità, ma anche per la tutela della sicurezza. Il progetto verrà finanziato con 49.800 euro, così come calcolato dai presentatori.

"Fano vuole essere protagonista - ha detto Seri -. Questo progetto si è caratterizzato per la sua pluralità e nella capacità di essere la Fano di tutti. Del resto le risorse del bilancio comunale sono di tutti i cittadini e con questo esercizio, abbiamo dato priorità alle tante esigenze e peculiarità in un processo virtuoso di grande maturità". "C’è stata grande adesione da parte della città in ogni fase del progetto - ha aggiunto Cucchiarini, supportata da Lucarelli -, sia nelle proposte progettuali (72) sia nelle candidature in qualità di giuria tecnica (42) sia nei voti espressi online ai 14 progetti finalisti. Sono stati finanziati 19 progetti (14 adulti e 5 delle scuole scelti dalla città delle bambine e bambini) di grande valore territoriale e rispondenti a bisogni veri".

"Un risultato davvero significativo che ci consente di poter affermare che questa intuizione era giunta - commenta Giovanni Fontana presidente della IV Commissione consiliare bilancio -. Ci abbiamo creduto e tutti insieme abbiamo operato per permettere ai cittadini di essere al centro delle scelte dell’amministrazione con maggiore consapevolezza e un senso di appartenenza alla città". Nell’occasione sono intervenuti anche il presidente di commissione Giovanni Fontana del Movimento 5 stelle e alcuni rappresentati della giuria popolare costituita da 30 elementi sorteggiati tra 42 autocandidature che hanno a loro volta "scremato" i 72 progetti pervenuti al bando, riducendoli a 14. Di questi, l’altra sera ne sono stati evidenziati però solo 6, i primi 6 classificati il cui costo rientrava nei 150mila euro messi inizialmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Poi la sorpresa degli altri 100mila.

