Biosalus Outdoor, due giorni intensi

Biosalus il festival gratuito dedicato al biologico e al benessere olistico, promosso dall’Istituto di medicina naturale, si arricchisce di una sezione dedicata alle attività all’aperto denominata Biosalus Outoor, in sinergia con Urbino Street and Sport, festa delle associazioni sportive organizzata dal Comune, e con una serie di iniziative allestite insieme a Outdoor Marche Life, Montefeltro Aventure Bike & Walk, Ag Eventi e Scuola di Scienze motorie di Uniurb. Questa costola della manifestazione ne coprirà entrambi i giorni, domani e domenica, animando dalle 10 alle 18.30 Borgo Mercatale (programma su www.biosalusfestival.it).

"L’idea di abbinare Urbino Street and Sport a Biosalus era nata prima della pandemia – commenta l’assessore allo Sport, Marianna Vetri –. Bio, salute e benessere hanno molto a che fare con lo sport e, quando le cose si fanno insieme, riescono anche meglio: in questo, è venuta in aiuto la collaborazione con Outdoor Marche Life. Anzi, ci piacerebbe arrivare a un’intera settimana di attività. La nostra festa, nata come open day collettivo, riguarda le associazioni sportive di Urbino, che hanno visto l’inserimento nel contesto Biosalus come una valorizzazione di ciò che fanno e saranno quasi tutte presenti per far provare i propri sport. Ci saranno anche un palco per le esibizioni, un momento per le menzioni speciali ad atleti, dirigenti o accompagnatori che si siano distinti durante l’anno e lo stand culinario del Ristorante Giadaunpo’ della Cooperativa Francesca. A fare da speaker, Luca Bastianelli, che ringrazio, perché da anni costruisce con noi l’iniziativa. Infine, l’associazione delle Donne delle contrade proporrà la “Passeggiata in rosa“, per ribadire come l’attività motoria possa aiutare nella prevenzione, e avrà un proprio stand.

Per il tradizionale concerto serale abbiamo deciso di sfruttare il palco centrale di Biosalus, in piazza della Repubblica: a esibirsi, domani, saranno l’Alba Movement e gli Stranivari, due realtà locali". Federico Scaramucci, fondatore di Outdoor Marche Life insieme a Piergiorgio Guelfa e Michele Torelli, spiega di "aver raccolto l’invito di Biosalus a creare sinergie, in seguito alla creazione di questa start up, che si concentra sulle attività all’aperto. Ringraziamo il Comune, mettere insieme tutte le associazioni è complesso, ed è positivo lavorare insieme in questo spazio, per ampliare l’offerta di Biosalus. Tutto sarà a ingresso gratuito, ci sarà anche un pump track, una pista in cui provare le mountain bike sfruttando l’inerzia creata dalle gobbe".

Alessandro Gualazzi, di AG Eventi, spiega che si è cercato di dare "una proposta diversa per ogni ora, ma alla fine ci potrebbero essere degli accavallamenti, perché c’è grande richiesta da parte delle associazioni. Tra le iniziative, avremo anche il villaggio Decathlon, “Tutti in sella“, che porterà i cavalli in centro storico, un angolo in cui imparare i rudimenti del paracadutismo, percorsi speleologici, passeggiate in e-bike, gimkana e sicurezza stradale e la camminata metabolica. Ci fa molto piacere: abbiamo dovuto lavorare tanto, ma ci sono state buone risposte, il prossimo anno faremo molto di più".