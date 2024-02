Biosfera e palas: i soldi stanziati dalla Cte

La Casa delle tecnologie emergenti, la cosiddetta Cte, sarà per Pesaro un’esperienza tutt’altro che immateriale. Provengono infatti dal forziere della Cte – progetto per l’innovazione tecnologica di Comune, Università di Urbino e Tiscali telecomunicazioni, finanziato con gli 11 milioni di euro di fondi Pnrr –, i 700mila euro per l’acquisto pesarese della Biosfera posizionata in Piazza del Popolo. Sono soldi della Cte, poi, i 246mila euro che sono serviti a finanziare gli impianti hitech per una riproduzione ad alta risoluzione di contenuti audio e video spettacolari, destinati a caratterizzare gli eventi nel nuovo Auditorium Scavolini di via dei Partigiani. Se per vedere la trasformazione dell’ex Palazzetto toccherà aspettare il 29 febbraio, giorno dell’inaugurazione per capire meglio cosa sia la Cte si potrà partecipare al taglio del nastro della sede domani alle ore 11.30 in via Della Rovere 13.

s.v.r.