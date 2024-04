In un battibaleno ecco oltre 1.600 partecipanti alla cena con Matteo Ricci "for Europe". Volendo, potevano essere anche di più. Poi si lamentano che non si trova il personale.

*

Alienante come il marciapiede di un viale del mare asfaltato di nero.

*

Alla Palla di Pomodoro fa più casino la piccola giostra che la grande ruota.

*

Nuova Questura di Pesaro. Ecco pronto un milione per il progetto. "Qui comincia la sventura del signor Bonaventura...".

*

Giovedì, fra le 17 e le 17,30 erano annunciati almeno quattro appuntamenti culturali in città. Chi di cultura ferisce prima o poi di cultura impazzisce.

*

L’arcivescovo di Pesaro esprime gioia per il Ramadan islamico. I Weekend Gastronomici dei nostri ristoratori un po’ meno.

*

Inaugurata la circonvallazione di Muraglia dedicata a Enrico Berlinguer. Solo due i cartelli segnaletici: "Tenere scrupolosamente la sinistra" e "Divieto di svolta a destra".

*

Scusi, dove si trova Rocca Costanza? Non lo so, mi dispiace, io sono di Conegliano Veneto.

*

Undicesimo comandamento: ricordati di non consentire

il parcheggio nel cortile del "Bramante" vuoto, chiuso e ricoperto di erbacce come la savana.

*

"Pesaro 2024 aperta al mondo con Ancona International Airport". Sempreché ci siano gli aerei.

*

La Stazione Meteorologica di Frontone ha festeggiato 70 anni di servizio. Prevede anche gli arrivi in paese di Ilary Blasi in visita ai parenti.

*

Vi serve una lista civica per l’elezione del vostro sindaco preferito? Scaricate l’app e pagate in anticipo.

*

Ricordato l’avvocato Gianfranco Sabbatini nell’anniversario della scomparsa. E’ stato come accendere un fiammifero nell’oscurità.

f.b.