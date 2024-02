Alla Vitrifrigo Arena eravamo in 9.000 a difendere gli italiani contro i turchi. Molti di più che alla battaglia di Lepanto.

*

Offrono dieci "influencer con followers" per un tornitore in gamba. La vita falsa per una vite vera.

*

Claudio, Giancarlo, Ivana: la morte sta razzolando troppo nei giardini di casa nostra.

*

Il nuovo corpo dei "cantonieri di città" dovrebbe essere dotato di caprette che brucano l’erba per le strade e i giardini pubblici. Magari ci scappa anche qualche ricotta.

*

Se non passa il terzo mandato al sindaco Matteo Ricci gli diano almeno una "proroga" fino a tutto il 2024 "per chiari meriti culturali".

*

Da oggi si accende la Biosfera di piazza del Popolo. Alla sera si spegne come un abat-jour.

*

Se nell’antico Egitto avessero lavorato con l’attuale ritmo del PalaScavolini avrebbero costruito almeno una piramide al giorno.

*

Anche il centrodestra fanese ha designato il suo candidato sindaco. Pare che quello pesarese lo farà subito dopo le elezioni.

*

Sarà bene spiegare al centrosinistra pesarese che fare le "primarie" per il candidato sindaco non vuol per forza dire "arrivare primi".

*

Alla Vuelle Carpegna Prosciutto arriva il nuovo giocatore americano. Potrebbe anche essere l’ultimo.

*

Negli scavi di Fano invece di Vitruvio trovano due scheletri di mille anni fa. Pare che non siano suoi parenti manco alla lontana.

*

Francesco Bagnaia detto "Pecco" è campione del mondo effettivo della MotoGp e cittadino onorario di Pesaro. Meglio così che il contrario.

*

Ancora nulla di fatto per il terrazzo lesionato del Villino Ruggeri. Forse non sarebbe male provare coi "glomeruli rossi" invece che col cemento. *

Siamo Capitale della cultura da manco due mesi e già mi sento più intelligente.

f.b.