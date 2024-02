Bloccarono il pusher, il Prefetto premia 4 poliziotti della Volante

Tutti e quattro premiati. Sono i poliziotti delle Volanti che il 22 dicembre scorso inseguirono da Fano fino a Pesaro la Ford Puma presa a noleggio da un cittadino marocchino che trasportava, con a fianco la fidanzata, 5 chili di hashish. Inseguimento rocambolesco: finito con le due auto – la Giulia della polizia e la Ford Puma – che si schiantano contro il muro di Largo Aldo Moro, davanti alla gente che si fa gli aperitivi. Il marocchino fugge a piedi, un romano che ha casa a Pesaro, Gianalberto Collini Mochi Zamperoli, 32 anni, ed era lì per l’aperitivo, corre, blocca il pusher e lo consegna a un agente che è subito dietro. Nel placcaggio al romano si spacca il cellulare: ancora nessuno gliel’ha ripagato. E l’incontro col sindaco Ricci, che aveva detto di volerlo ringraziare pubblicamente per il suo gesto, non c’è mai stato.

Per quella operazione il prefetto Emanuela Saveria Greco ha ricevuto nei suoi uffici i 4 agenti – sovrintendente Napoleone Donini, l’assistente capo Francesco Errede, l’agente scelto Giacomo Manglaviti e l’agente Simone Coccia (foto) – per consegnare loro un attestato di ringraziamento. Alla cerimonia erano presenti anche il questore, Francesca Montereali, e il dirigente delle Volanti, Carlotta Modena.

Due Volanti avevano intercettato la Puma, che arrivava da Fano, lungo la Statale: l’auto aveva eluso l’alt della pattuglia, "iniziando – ricostruisce la nota della Questura – una precipitosa fuga a altissima velocità, anche contromano, noncurante dei veicoli che incrociava e dei semafori rossi, mettendo in grave pericolo la propria e altrui incolumità. Costantemente inseguito, ad un incrocio il veicolo inaspettatamente girava a sinistra, comportando l’inevitabile impatto con la Volante che li seguiva a ruota, terminando entrambe le vetture la corsa".

I due agenti restano feriti in maniera non grave. Nel frattempo "con l’ausilio di un cittadino, bloccano il pusher che trasportava i 5 kg di hashish pronti per la vendita", arrestando lui e la fidanzata.