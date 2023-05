Pesaro, bombola esplode in azienda: ferito operaio

Terre Roverasche (Pesaro Urbino), 26 maggio 2023 – E’ intervenuta l’eliambulanza, oggi pomeriggio verso le 15, per soccorrere un lavoratore 22enne della Solari srl, azienda che si occupa del trattamento e dello stoccaggio di metalli destinati alla fusione, con sede nella zona industriale di Schieppe di Terre Roveresche.

Dalle notizie sommarie trapelate, sembra che durante la lavorazione di taglio per il successivo smaltimento di alcune bombole di Gpl, di ossigeno e di estintori, attraverso l’utilizzo di un escavatore con pinza, una di queste bombole sarebbe esplosa coinvolgendo il giovane dipendente agli arti inferiori, il quale ha riportato danni giudicati da codice rosso.

Per questo è stata allertata l’eliambulanza, che lo ha trasferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto, oltre al personale del 118, sono confluiti i vigili del fuoco di Fano, il personale dell’ispettorato del lavoro e i carabinieri della stazione di Terre Roveresche agli ordini del luogotenente Antonio Meduri, per fare piena luce su quanto accaduto.

Stando alle testimonianze di alcuni lavoratori di aziende vicine sembra che ad un certo punto si sia sentito un forte botto, quello dell’esplosione, che probabilmente ha procurato le ferite al 22enne, residente a Sant’Ippolito.

E proprio il sindaco di San’Ippolito, Marco Marchetti, nelle ore immediatamente successive all’incidente ha voluto esprimere la sua solidarietà al concittadino e alla sua famiglia: "Quanto accaduto al nostro compaesano – ha evidenziato – si è diffuso rapidamente nel nostro territorio e tutti facciamo il tifo per una sua rapida ripresa. Come responsabile dell’amministrazione comunale – ha aggiunto Marchetti – non posso che rimarcare che si tratta di un ragazzo a cui tutti vogliamo bene e per il quale siamo in attesa di buone notizie".

Notizie che nella serata di oggi sembra che abbiano consentito di essere ottimisti, escludendo gravi conseguenze a danno del giovane.