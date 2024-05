Bonelli: "Ottimo il lavoro in giunta sul fronte della sostenibiità"

"In questa amministrazione è stato realizzato un ottimo lavoro sul fronte della sostenibilità ambientale e dobbiamo continuare su questa strada". Ha aperto così il suo intervento Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, che ieri era a Pesaro per sostenere i candidati della lista Alleanza Verdi e Sinistra alle amministrative e la candidatura alle elezioni europee di Sabrina Santelli, assessore al Turismo di Pergola. "Di fronte a noi abbiamo una destra molto aggressiva che bisogna contrastare. Una destra che racconta bugie anche in merito alla direttiva europea sulle Case green, dove è scritto ben chiaro che nessun proprietario di casa sarà sanzionato o avrà l’obbligo di ristrutturare la casa". Ad accogliere Angelo Bonelli, l’assessore alla Sostenibilità e candidata con Avs, Maria Rosa Conti: "Noi siamo la vera novità politica a livello locale – dice –. Non era scontato che entrassimo nella coalizione di centrosinistra. Un anno e mezzo fa abbiamo costituito una alleanza che ha portato il nostro ingresso in giunta e all’assessorato all’Ambiente, ma non è stato facile anche perché è considerato un assessorato di serie B. Devo dire che ci sono state anche frizioni in giunta su alcune tematiche, soprattutto perché le deleghe che riguardano temi centrali della sostenibilità, come il verde urbano e la mobilità sostenibile, erano sotto altri assessorati. Questa tematica è stata recepita dal candidato sindaco di centrosinistra Andrea Biancani e sono molto soddisfatta".

A confermare è lo stesso Biancani: "Anche grazie ad Avs siamo una alleanza molto forte. Nel nostro programma la sostenibilità sarà tra i primi punti: vogliamo creare comunità energetiche ed una città con più alberi". Ad intervenire anche Sabrina Santelli, candidata Avs alle Europee: "In questi cinque anni di assessorato ho capito che è importantissimo avere dei legami con i livelli governativi superiori come l’Europa".

ali.mu.