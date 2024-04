Borgo Pace, gli alunni premiati al Senato

Grande emozione il 9 aprile scorso per i bambini della pluriclasse 4° e 5° della primaria Borgo Pace che, accompagnati dalle insegnanti Alice Antoniucci e Anita Albertucci e dalla Dirigente Sabrina Franciosi, hanno ricevuto il primo premio a Palazzo Madama durante la cerimonia di premiazione del concorso "Vorrei una legge che...". Il bando, indetto dal Senato per le scuole, prevedeva la realizzazione di lavori creativi, originali, di libera espressione che riguardassero la stesura di leggi a tutela dell’ambiente, della salute e dell’uomo stesso.

Si tratta di un concorso annuale di grande rilevanza poiché volto a sensibilizzare le nuove generazioni verso problematiche attuali ed allo stesso tempo verso la politica e l’educazione civica. Gli alunni di Borgo Pace, guidati e formati dalla maestra Antoniucci, hanno realizzato un lavoro approfondito, articolato, interessante negli argomenti ed anche ben reso a livello grafico-artistico, sia in versione cartacea, a mo’ di Costituzione, sia in versione digitale, come presentazione. Hanno analizzato la serie degli eventi catastrofici naturali degli ultimi tempi, le possibili cause e i possibili rimedi, portando in primo piano il valore ed il potenziale dell’economia circolare, un concetto molto attuale e promettente.

Nel loro lavoro, gli allievi hanno esaltato il valore del Riciclo e del Riutilizzo, pratiche che stanno alla base di tutte le aziende virtuose analizzate nel progetto stesso. Hanno poi approvato i loro articoli di legge, simulando una seduta al Parlamento, volti alla salvaguardia dell’ambiente e della natura. Il risultato è stato eccellente, ottenendo addirittura il primo posto su più di mille scuole partecipanti da tutta Italia, per una grande soddisfazione dei bambini, degli insegnanti, della dirigente scolastica, dei genitori , del Sindaco e dell’intero paese di Borgo Pace, fiero della sua " piccola ma grande scuola".

In particolare i genitori ringraziano la dirigente Sabrina Franciosi per aver ampiamente apprezzato e sostenuto l’esito del concorso, rendendo possibile una meravigliosa partecipazione da parte dei bambini alla premiazione in Senato. am.pi.