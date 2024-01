’Borgo Pantano’ apre le porte per raccontarsi agli alunni

La Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria "Borgo Pantano", di via Gai, al fine di fornire un adeguato orientamento per la scelta della proposta educativa in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025, ha organizzato domani dalle ore 8,30 alle 12,30 un Open Day, schiudendo alle famiglie le porte di tutti i servizi rivolti alle bambine e ai bambini. "Poiché - scrive il direttore scolastico Marco Marchionni - vorremmo cercare di non ridurre alla sola digitalizzazione la conoscenza del nostro quotidiano con i bambini visiteremo i nostri spazi insieme al personale scolastico che si adopererà nel far conoscere le strutture, gli ambienti, le attrezzature, l’organizzazione, le metodologie e le opportunità educative offerte, con l’intento di riuscire a far trapelare quanta passione e quanto divertimento si vivono nelle giornate trascorse a "Borgo Pantano"".