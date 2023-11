Bramante-Genga e Benelli: ipotesi Polo tecnologico

Se in provincia non si potesse procedere con l’accorpamento dell’Agrario Cecchi-Cpia, è previsto un piano b? "Per forza – conferma Riccardo Rossini, presidente Associazione nazionale presidi (Anp) – visto che il taglio imposto da Roma vuole la riduzione di 4 autonomie".

Quale sarebbe la quarta?

"Credo che il commissario possa optare per avviare la strategia dei poli scolastici che possono essere tecnologici, artistici o liceali".

E’ vero che qualora si desse attuazione al piano b il primo polo tecnologico potrebbe vedere la fusione tra il Bramante Genga e il Benelli?

"Sì, è una ipotesi di cui si è parlato in Ancona, ma solo in astratto, ancora. Se n’è parlato perché ben rispecchia la logica, per esempio dei cosiddetti poli tecnologici".

Cioé? "E’ un’avanguardia dell’offerta didattica – spiega Rossini –. Il dimensionamento non deve ridursi ad un taglio volto al risparmio. Essendo una delle numerose promesse che l’Italia ha fatto all’Europa per avere i fondi del Pnrr difficilmente ci si potrà sottrarre. Quindi è meglio cogliere l’occasione per riorganizzare la rete scolastica in un’ottica di miglioramento della didattica. Per quanto riguarda le scuole superiori potrebbe essere sensato pensare di realizzare, dove logisticamente plausibile, i cosiddetti Poli cioè unioni di scuoleindirizzi affini, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali come i laboratori. C’è necessità di istituire i poli tecnologici che abbiano al loro interno percorsi formativi in coerenza con gli ITS. La rete produrrebbe sinergie con le aziende e ambienti scolastici dove fare ricerca per il territorio".

s.v.r.