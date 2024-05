Bramante in campo domani con Roma

E domani sera tocca al Bramante scendere in campo al PalaMagabox per la sua garadue (si gioca però alle 21) di semifinale. I ragazzi di Nicolini sono stati travolti a Roma nella prima partita pagando dazio sotto l’aspetto emotivo perché in queste serie nessuno è abituato a trovarsi a giocare davanti a 3.000 persone, in un contesto di serie A come il PalaTiziano. La Virtus Roma, guidata dall’ex gloria del club Alessandro Tonolli - realtà nella quale si identificano gli orfani del basket capitolino dopo il fallimento del club che vinse lo scudetto con Bianchini nel 1983 - ha fatto la voce grossa all’impatto, ma Delfino e compagni hanno le qualità per provare almeno ad impattare la serie e guadagnarsi la bella, che si giocherebbe di nuovo a Roma lunedì sera.