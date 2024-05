Brilla il Bianchello di Crespaia. Brut millesimato e "Chiaraluce"

FANO

La cantina Crespaia di Fano, in località Prelato, presenta domenica 26 maggio alle 19 i suoi vini: mineralità, finezza ed eleganza. L’azienda famigliare biologica è attiva dal 2011: "L’idea è stata da subito di valorizzare il territorio con il criterio della qualità – racconta Cecilia Sgammini – . Abbiamo impostato la linea produttiva senza vino sfuso ma solo in bottiglia, paragonando la pianta a una persona, ovvero a un essere vivente. La produzione nasce in vigna e il vino è il prodotto ultimo. Non ci piacciono le magie, molto di più la manualità. La nostra filosofia è il terroir che racchiude i valori della terra. Lavoriamo con doc autoctone. Siamo alle 45mila bottiglie, in lenta crescita proprio per non stressare ma rispettare la vite".

I vini in degustazione: Spumante Brut Millesimato; Chiaraluce Bianchello del Metauro Doc Superiore 2022; Chiaraluce Bianchello del Metauro Doc Superiore 2020; Nerognolo Colli Pesaresi Doc Sangiovese: "Il nostro Brut di Bianchello e Chardonnay – aggiunge Cecilia – così come il nostro Bianchello fanno di freschezza e mineralità la propria prerogativa. Chiaraluce in particolare è un progetto che punta sul valore-tempo e prevede la fermentazione spontanea sulle bucce e, una volta svinato, otto mesi in sur lies, ovvero sui lieviti. Quindi inizia l’affinamento in bottiglia e il vino viene messo in commercio l’anno dopo. L’annata 2021 ha vinto i due bicchieri del Gambero. Il Nerognolo è Colli pesaresi Sangiovese Doc, con fermentazione spontanea e affinamento in vasche di acciaio. Una parte viene messo in tonnau per ammorbidire il tannino, preservando le freschezze date dai nostri terreni sabbiosi e tufacei: 85 per cento Sangiovese e 15 Montepulciano". Info per partecipare alla degustazione tenuta dal sommelier Otello Renzi: 3331485797. In abbinamento ci saranno gli assaggi: spiedino di casciotta di Urbino, fava, pecorino e mirtilli, risotto con base parmigiana e granella di mandorle tostate, tournedos alla Rossini con riduzione di vino rosso: filetto di vitellone, panbrioche tostato, salsa di casciotta di Urbino e tartufo nero estivo.