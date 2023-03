Brilla il Sole che illuminò la regina di Svezia

di Silvano Clappis È un autentico bijoux, un gioiello di Fano, uno dei tanti, che viene aperto per la prima volta alla visione pubblica: si tratta del Palazzo Castracane che i discendenti della nobile famiglia toscana ha voluto gentilmente inserire nelle giornate del Fai in programma domani e domenica. Il palazzo si estende tra due vie, via Garibaldi e l’omonima via di fronte alla Biblioteca Federiciana e risale alla fine del XIV secolo, anche se di quel periodo rimangono poche tracce a causa di un completo rifacimento in epoca rinascimentale. "Ci siamo trasferiti qua nel Quattrocento da Lucca – racconta Ludovico Castruccio Castracane degli Antelminelli – dopo che il nostro antenato Castruccio Castracane degli Antelminelli, condottiero di ventura, durante l’assedio di Firenze morì in circostanze misteriose, forse avvelenato. Così perso il potere politico e militare in quel di Lucca abbiamo preso questa casa e ci siamo messi sotto la protezione dei Malatesta prima e della Chiesa poi". Il capostipite è citato da Niccolò Machiavelli ne “Il Principe“: "Castruccio Castracani cittadino di Lucca ne divenne signore (1316); e perché era giovane, ardito e feroce, e nelle sue imprese fortunato, in brevissimo tempo principe de’ Ghibellini di Toscana divenne". Le peripezie guerresche del giovane, figlio di...