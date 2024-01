Brindisi travolta in casa della Virtus

E’ finito come nelle previsioni il posticipo della prima giornata di ritorno, con la Virtus che ha surclassato Brindisi col punteggio finale di 103-76. Gara già indirizzata nel primo quarto, terminato 35-19, la squadra di Banchi è poi andata al riposo con la vittoria già in banca (58-36). Margine conservato, anzi leggermente ampliato a fine terzo quarto (78-53) e condotto in porto senza problemi con 16 punti a testa per Belinelli e Lundberg, le mani più calde di questo periodo per le V nere. Serata di gloria per l’ex Bruno Mascolo, autore di 11 punti in 11’. Alla Happy Casa non sono bastati i 21 punti del nuovo arrivato Frank Bartley che ha tirato male dall’arco (2/8). La nuova classifica rimane dunque invariata sul fondo, con Brindisi che resta inchiodata all’ultimo posto a quota 6; penultima è Treviso a 8, poi la Vuelle terz’ultima con 10 punti dietro all’accoppiata Varese-Tortona, a 12.