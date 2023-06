BrodettoFest, ci siamo: oggi l’inaugurazione

Si alza oggi il sipario sulla 21^ edizione di BrodettoFest, la kermesse ideata da Confesercenti Pesaro e Urbino che fino a domenica invaderà il Lido con una full immersion nel mondo del mare e dei suoi sapori. Cooking show, assaggi e abbinamenti esclusivi con i vini delle Marche e d’Italia, laboratori, mostre, talk show, spettacoli e grandi nomi del panorama culturale italiano, per un totale di 50 appuntamenti e 20 ospiti di rilievo. Si parte oggi alle 18.30, sul palco centrale, con la cerimonia di inaugurazione. Il grande spettacolo della cucina di pesce è in programma alle 20 al Palabrodetto con una gustosa proposta culinaria dello chef Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin) del ristorante "Il Piccolo Principe" di Viareggio. Alla cavea del Lido invece si apre il nuovo spazio "Brodetto & Wine", con l’appuntamento dal titolo "Il Bianchello che racconta il territorio" (ore 21). Attesissimo dal pubblico l’incontro alle 21,30 con Roberto Giacobbo, introdotto da Paolo Notari. Il Brodetto alla fanese sarà comunque il grande protagonista della kermesse anche fuori dai confini del Festival. Lo si potrà gustare, infatti, nei 31 ristoranti del circuito a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino e nel grande Spazio Bro - Cucina dei Pescatori allestita e curata in collaborazione con l’azienda "Antonio Gaudenzi Srl". Negli stessi spazi, si aggiunge al brodetto, anche l’"Angolo Vongole", in collaborazione con la New Copromo. Per tutti e quattro i giorni del Festival il Lido ospiterà gli eventi collaterali.