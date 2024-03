Brt, ecco il bus rapido. Comfort, sostenibilità e corsie preferenziali. La Regione ci prova

Il progetto del Brt – Bus Rapid Transit, progetto finanziato con 11 milioni di euro dalla Regione Marche nell’ambito del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è ormai in dirittura d’arrivo a Vallefoglia. Ieri mattina è stato firmato l’accordo tra la Regione Marche e l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo che prevede una stretta collaborazione nella promozione, incentivazione e facilitazione della realizzazione del progetto pilota BRT – Bus Rapid Transit nella ‘bassa valle del Foglia’ lungo la direttrice Pesaro – Vallefoglia.

Ma di cosa si tratta? Il nuovo mezzo di trasporto promette ai cittadini un servizio più rapido, data una velocità di circolazione media più alta grazie all’utilizzo di corsie preferenziali e semafori dedicati, con il raggiungimento prestazioni ad alta efficienza, quasi come una metropolitana su gomme. Il sistema BRT innalzerà il livello del servizio dato che il suo transito avverrà solo in corsie riservate, consentendo in questo modo un’ampia accessibilità e sicurezza delle fermate, che saranno previste anche in zone artigianali e industriali attualmente non coperte dal trasporto pubblico. Al tavolo di confronto si sono seduti, tra gli altri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli, l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli e l’assessore ai Trasporti Goffredo Brandoni, che hanno firmato il protocollo d’intesa. Questo prevede che le parti coordino insieme le varie fasi procedurali necessarie all’implementazione del progetto pilota BRT – Bus Rapid Transit nella ‘bassa valle del Foglia’. "Sottoscriviamo un accordo che porterà benefici ai cittadini dell’intera vallata del Foglia e migliorerà i collegamenti con i centri maggiori – ha esordito Acquaroli, presidente della Regione –. Questa giunta sta lavorando molto per far sì che le Marche abbiamo le infrastrutture che meritano, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione".

Tale progetto pilota serve inoltre ad aprire la strada ad altre realtà del territorio, con conseguenti benefici per per una vasta zona. "L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo conta quasi 131.000 abitanti ed un bacino operativo di oltre 11.500 imprese attive che occupa oltre 42.000 addetti – ha commentato il presidente dell’Unione Ucchielli –. Grazie a questo importante investimento i cittadini beneficeranno di un servizio efficiente, data la riduzione del tempo negli spostamenti e l’aumentata capacità di trasporto, ed ecologico, perché utilizzando meno i mezzi propri si ridurranno le emissioni di Co2 nell’atmosfera". Anche l’assessore Baldelli ha evidenziato la bontà dell’investimento. "Comfort, sostenibilità, priorità di transito e tempi di percorrenza ridotti: Bus Rapid Transit è un mezzo di trasporto che lancia il comprensorio tra Pesaro e Vallefoglia tra i territori più evoluti e moderni in Europa".

Lucia Arduini