"Brutto quel bagno chimico vicino a Padre Damiani". Pozzi: "Evitiamo polemiche"

"Un bel ringraziamento a padre Damiani": a dirlo, con un’amara ironia, è il consigliere comunale Emanuele Gambini, il quale ha segnalato come, a un giorno dall’inaugurazione del sottopasso, accanto al murale di padre Damiani che sorregge il cavalcaferrovia, sia stato posizionato un bagno chimico. "Non si può mettere un bagno di fianco ad una figura come quella di un uomo che tanto ha fatto per la città e per i suoi abitanti – ha commentato il consigliere Gambini –. È una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Non ci voleva niente a mettere quella struttura pochi metri più in là, di modo tale che non andasse ad intaccare il murale. Così è brutto, in una città che si definisce della "cultura" non si possono fare questi strafalcioni. Questa città si può cambiare, basta partire dalle piccole cose, come spostare un bagno chimico".

Alla questione posta dal consigliere, è arrivata immediatamentre la risposta dell’assessore al fare Riccardo Pozzi: "Come abbiamo spiegato, la figura di padre Damiani fa parte di una serie di personalità che in qualche modo hanno avuto un impatto sulla nostra comunità – spiega l’assessore Pozzi –. In questo momento sono in corso d’opera più murales, che andranno ad abbellire il sottopasso. L’autrice di questi capolavori, Ross Deste, in questi giorni sta lavorando per concludere i suoi lavori. Nasce spontaneo, pensare, che anche lei avrà bisogno di andare la bagno. Faccio un appello: non polemizziamo su queste cose".

al. zaf.