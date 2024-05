Buenos Aires e Parigi con Richard Galliano

E’ una delle figure più iconiche del jazz contemporaneo. Sicuramente il più autorevole nel suo strumento: la fisarmonica. Questa sera (ore 21), il musicista francese sarà ospite dell’Ente Concerti di Pesaro che propone, in collaborazione con la FORM, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, un concerto-evento al Teatro Rossini (fuori abbonamento), dall’evocativo titolo “Da Buenos Aires a Parigi“. Un appuntamento da non perdere che porterà a Pesaro nell’anno della Capitale italiana della cultura uno dei più celebri musicisti del panorama internazionale a misurarsi con un’orchestra sinfonica. A fianco di Galliano, sul palco si esibiranno in veste di solisti Alessandro Cervo al violino e Maria Chiara Fiorucci all’arpa, guidati dalla bacchetta di Aram Khacheh.

Richard Galliano è un concertista che ha collaborato nella sua carriera con i principali artisti del Novecento: da Chet Baker a Michelle Petrucciani, da Charles Aznavour a Jan Garbarek, esplorando repertori che spaziano dalla musica jazz, alla classica, fino alla tradizione popolare. E sarà proprio quest’ultimo filone il nucleo del programma presentato al fianco della FORM con un viaggio musicale che dal tango di Astor Piazzolla condurrà ai valzer alla francese di Parigi. Poesia e tecnica di un mago della tastiera che per l’occasione si esibirà alla fisarmonica in un concerto impreziosito dalla presenza di un’orchestra sinfonica. Galliano è nato a Le Cannet (Francia) il 12 dicembre 1950. Ha iniziato a studiare la fisarmonica e il pianoforte a 4 anni con il padre Luciano, anch’egli fisarmonicista e maestro. Successivamente, ha studiato armonia, contrappunto e trombone presso il Conservatorio di Nizza, diretto da Pierre Cochereau, vincendo il Primo Premio nel 1969. All’età di 14 anni si è avvicinato al jazz, grazie soprattutto alla musica del trombettista Clifford Brown, che lo ha impressionato per la timbrica e il fraseggio.

Nel 1975, anno in cui si è trasferito a Parigi, ha incontrato Claude Nougaro, e nel 1980 ha conosciuto Astor Piazzolla, il quale lo ha fortemente influenzato nella ricerca musicale e stilistica con la fisarmonica. Concertista di fama internazionale, Galliano ha collaborato con artisti quali George Mraz, Al Foster, Juliette Greco, Ron Carter, Enrico Rava, Paolo Fresu, Martial Solal, Miroslav Vitouš, Trilok Gurtu, Michel Portal, Eddie Louiss, Dick Annegarn e Toots Thielemans. Ha inciso numerosi dischi, che spaziano dalla musica jazz, alla musica classica (Mozart, Vivaldi, Bach), fino al tango argentino di Piazzolla. Biglietti in vendita al Teatro Rossini.

c. sal.