Buon compleanno Rossini, domani giornata di eventi e concerti

Per la giornata clou delle “Settimane Rossiniane“ – celebrate in occasione del compleanno di Gioachino Rossini – il cartellonne di Pesaro 2024 annuncia l’apertura gratuita, per l’intera giornata, di Casa Rossini e del Museo Nazionale Rossini; la presentazione dell’attività editoriale della Fondazione Rossini e la Messa di Gloria al Teatro Rossini proposta dal Conservatorio e dal Rof.

Rossini è nato il 29 febbraio 1792. Domani Casa Rossini e il Museo Nazionale Rossini offrono al pubblico un’apertura gratuita per l’intera giornata. La casa natale del compositore si visita dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Un omaggio attende i visitatori e per i più piccoli sarà allestito un piccolo angolo laboratoriale (info 0721 387357). Il Museo di Palazzo Montani Antaldi apre le sue porte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (info 0721 1922156). Sempre il Museo Nazionale Rossini – più precisamente la suggestiva Sala degli Specchi – alle 11 accoglie la conferenza stampa di presentazione dell’attività editoriale della Fondazione Rossini: edizione critica dell’opera Eduardo e Cristina a cura di Andrea Malnati e Alice Tavilla (opera andata in scena in prima moderna mondiale al ROF 2023), “Bollettino del Centro rossiniano di studi” edizione LXII, collana “Tesi Rossiniane” volume a cura di Paolo De Matteis Tempi di mezzo la drammatizzazione dell’aria nell’opera seria (1770-1813). Per l’occasione verranno donati alla Fondazione, dal professore Giovanni Cascio Pratilli, un autografo musicale e una lettera di Gioachino Rossini. Info: 0721 33818 – 30053.

Alle 21 al Teatro Rossini si terrà la Messa di Gloria di Rossini, il concerto promosso dal Conservatorio Rossini e dal Rossini Opera Festival in collaborazione con Amat. L’esecuzione è affidata all’Orchestra e al Coro del Conservatorio Rossini, diretti da Luca Ferrara, maestro del coro Riccardo Lorenzetti; le voci soliste del Rof saranno Maria Laura Iacobellis (soprano), Andrea Niño (contralto), Pietro Adaíni (tenore), Antonio Mandrillo (tenore), Alberto Comes (basso). Formata solo da Kyrie e Gloria, la Messa fu composta da Rossini per la “Real Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori” di Napoli. Biglietti (posto unico € 10) acquistabili online su vivaticket.it e in biglietteria Rossini (mercoledì-sabato 17-19.30; il giorno del concerto dalle ore 17). Info: www.conservatoriorossini.it.