"Buona idea: crea occupazione"

"Se il corso è professionalizzante nel senso che insegna un mestiere, direi che sono favorevole: normalmente quando i ragzzi escono dalle scuole non sono così performanti come uno si potrebbe aspettare. E’ normale perché bisognerebbe avere più pratica che teoria. Conquistare una qualifica professionale in tre anni dà la possibilità di fare da preposti, cioè ha quella qualifica professionale che permette all’impresa di stare aperta. Poniamo il caso che il titolare abbia capitali ed esperienza, ma non il titolo professionale per aprire un bar. Il preposto è colui che ha invece la qualifica, ma non il resto. L’impresa verrà aperta dall’aspirante titolare grazie al dipendente che ha la qualifica triennale professionale. In questo caso, oltre a fare formazione, si dà modo di creare occupazione".