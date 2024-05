Bus di domenica in periferia? Ci pensa il nuovo sindaco

Gentile lettore, non conosco con esattezza l’organizzazione di questo servizio e le sua modalità. Però, mentre le rispondo dopo l’incontro al bar, mi torna in mente che già una volta ho scritto qualcosa sul servizio dei bus fra il capoluogo e le frazioni dei dintorni nei giorni di festa perché direttamente coinvolto da uno di questi: la tratta da Pesaro a Santa Maria dell’Arzilla. Da molto tempo ormai non ho più né auto né patente ma fortunatamente ho una figlia che con la sua famiglia risiede proprio in quella ridente frazione. Non so manco se il termine frazione sia esatto, forse dovrei dire circoscrizione o borgo o altro, il fatto è che ormai da anni il giorno di vista a mia figlia cade di sabato e non, come classicamente dovrebbe, di domenica, perché di domenica il bus non c’è, semmai c’è la sua macchina che mi preleva e mi riporta in città. Ho chiesto in giro a qualche amico utente dei mezzi pubblici, che sono un popolo a parte, mi hanno detto che questo succede con molte altre località tipo Novilara, Candelara e tanti altri posti ad alta potenzialità turistica e, soprattutto, enogastronomica che è l’asse portante del nostro turismo locale. Forse ai turisti della Città della cultura potrebbe interessare un servizio domenicale del genere. Ci penserà il nuovo sindaco.