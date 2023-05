Cade col camion nel dirupo E’ vivo grazie al vicino

E’ finito col suo camion in fondo ad un dirupo profondo 10 metri nelle campagne di Coldazzo, nel comune di Vallefoglia. Il guaio è che nessuno ha visto l’incidente fino a quando un parente, quattro ore più tardi, alle 21 circa dell’altra sera, ha notato il camion rovesciato dando l’allarme. All’arrivo dei soccorritori, il conducente era per metà fuori dall’abitacolo, ma non poteva uscire perché aveva le gambe incastrate. I vigili del fuoco di Urbino hanno dovuto lavorare a lungo per poterlo soccorrere e affidarlo ai sanitari del 118. L’uomo, Luigino D’Agostino, 65 anni, del posto, appariva lucido ma estremamente dolorante e sotto choc. E’ stato portato da un’ambulanza all’ospedale di Urbino per essere sottoposto ad una serie di controlli radiologici. Da quanto si è appreso, ha riportato delle fratture multiple in varie parti del corpo, in particolare bacino e femore oltre ad aver battuto la testa nella carambola in fondo al dirupo. La prognosi è molto lunga. L’uomo è sempre rimasto cosciente comprendendo perfettamente del rischio di dover passare la notte all’addiaccio se nessuno lo avesse visto. La sua casa infatti, dove vive da solo, è abbastanza isolata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire le fasi dell’incidente. Probabilmente, il 65enne non si è accorto, facendo manovra col suo camion, di esser vicino al firupo ed è scivolato giù senza riuscire a gettarsi fuori dall’abitacolo. Per pura fortuna, è riuscito a salvarsi per poi essere visto, seppur quattro ore dopo, da un vicino che ha dato l’allarme.