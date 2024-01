Cadono pezzi di cornicione: preoccupazione in via Veterani

Preoccupazione domenica pomeriggio in via Veterani, in pieno centro storico di Urbino a due passi dal Duomo. Infatti a causa di alcuni pezzi di legno caduti dalla parte a vista del cornicione del tetto di un antico palazzo privato la via è apparsa difficilmente transitabile e quindi chiusa. Il divieto di passaggio, segnalato, comprende l’ingresso da via Puccinotti fino al civico numero 30 di via Veterani. Le parti che si sono staccate non avrebbero causato danni a cose e persone. L’episodio si sarebbe verificato, con tutta probabilità, a causa del maltempo che si è registrato dalla sera di sabato fino a tutto il giorno di domenica.

Per accedere alla zona è stato infatti consigliato di farlo passando dalla piazzetta Gherardi (ex tribunale) oppure da via Valerio, salendo per la Cappella musicale del Santissimo Sacramento, evitando così la zona interndetta in attesa che venga controllata ed eventualmente si intervenga. Lo stesso percorso è consigliato per raggiungere lo storico cinema “Nuova Luce“ che è regolarmente aperto con gli orari e gli spettacoli segnalati in cartellone.

