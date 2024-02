Calcio a 5: l’Italservice stasera ad Avellino

Oggi alle 20,30 l’Italservice è di scena ad Avellino conto il Sandro Abate. Dopo la Coppa Italia dove Pesaro è stata eliminata dall’Olimpus Roma, i biancorossi si rituffano in campionato. "E’ l’ennesima partita tosta – avvisa la presidente Simona Marinelli -, perché loro in casa sono forti, ma lo sono anche fuori, l’hanno dimostrato pareggiando col Napoli e con noi hanno vinto al PalaMegabox. Quindi sicuramente è una squadra molto grintosa, che viene da diversi risultati positivi". E continua: "Noi venivamo da una grande prestazione contro l’Olimpus Roma in Coppa Italia, una sfida che poteva concludersi diversamente se non fosse stata compromessa dall’arbitraggio di cui ormai abbiamo parlato e riparlato e detto tutto. Contro i laziali abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva che sul campo da tutto". Aggiunge: "Oggi sarà dura come del resto sempre in ogni partita di questa stagione molto equilibrata. Mi aspetto una bella risposta di carattere da parte dei miei giocatori, anche per rialzarsi dalla grande delusione di Roma. I ragazzi sono tutti molto amareggiati per il trattamento che c’è stato riservato dai fischietti". La numero uno del club pesarese conclude: "Quindi speriamo in una grande reazione di capitan Tonidandel e compagni che sono sempre supportati dalla società. Noi stiamo vivendo questo complicato campionato un passo alla volta con umiltà, ma anche con tanta determinazione. Mi auguro un girone di ritorno di grande qualità". Sarà una gara importante anche in chiave playoff e giocata tra due parigrado. Dopo venti giornate i marchigiani sono ottavi con 30 punti, mentre i campani sono settimi con due lunghezze di vantaggio. Giocare ad Avellino non è facile per nessuno, è un campo caldo, ma i ragazzi di mister Fausto Scarpitti stanno acquisendo sempre di più consapevolezza nei propri mezzi. E il recente mercato ha arricchito il roster.

Beatrice Terenzi