Calcio: fascicolo tutto dedicato alla Serie C

Il campionato di calcio di Serie C è pronto a ripartire. Il girone B sarà l’osservato speciale. Due squadre retrocesse dalla serie B, la Spal e il Perugia, un club proveniente dal girone A, la Juventus Next Gen, e un altro dal girone C, il Pescara. Quattro ingredienti che già valgono un piatto prelibato, arricchito da un Cesena pronto al grande salto e da una Virtus Entella che vuole fare la voce grossa. Di mezzo quattro marchigiane, tutte pronte a dire la propria, ognuna a modo suo. Tra cui la Vis, che parte per la salvezza, ma poi chissà.

