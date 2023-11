Calici e note in osteria

Concerti jazz e calici di qualità: la rassegna che Andrea Dente ha organizzato nella sua osteria Passeri, in via Passeri di fronte alla chiesa di San Giovanni, sta richiamando appassionati del buon bere e della buona musica anche dalla vicina Romagna: Rimini, Forlì, Riccione, oltre che Pesaro. Un pubblico che cerca momenti alti, sia in termini sonori che gustativi, come quello in programma questa sera quando si esbiranno Alessia Obino e Massimiano Rocchetta. Il programma (info e prenotazioni al 0721 393937): alle 19,30 calice di benvenuto, alle 20 il concerto live, a seguire la cena con due piatti caldi e due calici abbinati. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Pesaro jazz club e proseguirà con questo calendario, tutti i martedì alla stessa ora: Thomas Aureli (chitarra, il 21 novembre), Tommaso Sgammini e Filippo Macchiarelli (28 novembre), Ban Ensemble trio con Elisabetta Rossi all’arpa, Angela Benelli al violino, Cristina Flenghi al flauto (5 dicembre), quindi Caterina Colombarononi e Filippo Fucili (12 docembre) e infine il Doppiobemolle duo con Alessanra Bottai al violino e Gosia Bartman alla viola (19 dicembre). L’enoteca Passeri ha vini naturali di qualità di piccoli produttori e una cucina impostata su prodotti tipici di primissima scelta, oltre a spritz. L’enoteca è anche pregiata amareria.

d.e.