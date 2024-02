Cambiare il mondo coi cibi sostenibili

Vi siete mai chiesti se l’uomo può cambiare il mondo? Uno dei modi per riuscirvi è anche l’alimentazione sostenibile: una scelta che permette di favorire il benessere del pianeta e che predilige la sicurezza nutrizionale rispettando la biodiversità. I cibi che rientrano in questa dieta sono: verdure, legumi, olio di oliva, cereali e frutta di stagione provenienti da agricoltura biologica a km zero. Per quanto riguarda poi il consumo di carne, uova e latticini, bisognerebbe scegliere quelli prodotti nelle fattorie biologiche (in attesa della tanto contestata carne sintetica).

Questi alimenti sono preferibili ad altri perché la loro filiera produttiva ha un impatto minimo sul nostro ambiente e sugli animali stessi. Per il ragionamento opposto, quelli da evitare sono proprio la carne di pesci e animali provenienti da allevamenti intensivi e anche prodotti vegetali come cocco, banane, avocado, cacao che richiedono vaste estensioni di terra e un enorme consumo di acqua per la loro coltivazione.

A questo tipo di produzione sono connessi altri aspetti negativi e nocivi per tutti gli esseri coinvolti, per l’ambiente e anche per la società umana quali il rilascio di gas serra nell’atmosfera, l’inquinamento dell’acqua e del suolo, la deforestazione, lo sfruttamento di lavoratori, adulti e bambini, nei paesi più poveri del mondo. Ognuno di noi può contribuire al cambiamento nella sua vita quotidiana.

Classe 2C