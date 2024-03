Camion nella scarpata: illesi i conducenti

Un camion che trasportava divani si è ribaltato lungo la Sp Montefabbri, martedì, finendo fuori strada e richiedendo un intervento straordinario per essere rimosso, che ieri ha bloccato la provinciale dal mattino al primo pomeriggio. Illesi gli occupanti del veicolo, due uomini di circa 40 anni, che si sono definiti miracolati per essere sopravvissuti. Il veicolo era partito da Bari e doveva arrivare proprio a Montefabbri, per una consegna: dopo aver percorso oltre 500 chilometri, con l’arrivo in vista, i due avevano appena passato Pallino e stavano imboccando un tornante in discesa, verso destra. All’ingresso in curva, Michele, il conducente, ha scalato la marcia e rallentato, ma l’asfalto consumato e la pioggia ne hanno reso vana la frenata, con il camion che è partito per la tangente e ha sfondato un pezzo di guardrail, finendo nella scarpata – per fortuna poco ripida – a bordo strada, dall’altro lato della carreggiata. Il mezzo si è ribaltato sul fianco sinistro, probabilmente anche sbilanciato dal carico che trasportava, riportando evidenti danni, soprattutto all’anteriore. In quel momento, i due raccontano di aver temuto per la propria vita, chiudendosi a riccio per proteggersi. Rimasti coscienti, sono usciti dal lato del passeggero e sono stati aiutati da una signora che aveva visto da lontano l’incidente, allertando poi la polizia locale di Urbino, il 118 e i vigili del fuoco.

Portati al pronto soccorso, ai due non sono state trovate lesioni. Dopo aver rilevato l’incidente, la polizia municipale è tornata sul posto ieri, assieme alla polizia provinciale e ai cantonieri della Provincia, dirigendo il traffico per bloccare la strada e permettere il recupero del camion, effettuato da una ditta specializzata locale.

n. p.