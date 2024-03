Camionista morto, Marcello Falconi lascia due figli

Urbino, 1 marzo 2024 – E’ morto all’alba di ieri Marcello Falconi, 51 anni, di Fermignano, sposato con Cristina, due figli di 16 e 20 anni, camionista in proprio. Era rimasto coinvolto l’altro ieri in un tamponamento sulla tangenziale a Bologna. Il suo camion, che trasportava arredi per bagni, si era schiantato contro il retro di un altro mezzo pesante che evidentemente andava a velocità molto più ridotta oppure aveva frenato per qualche motivo.

L’impatto ha avuto un effetto tremendo per Marcello Falconi: è rimasto incastrato ma ancora vivo e addirittura lucido tra le lamiere della cabina del camion andata distrutta. I soccorritori grazie ai vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo in breve tempo. Poi la corsa all’ospedale Maggiore dove il 51enne di Fermignano è stato operato. I medici hanno dovuto amputargli in un primo momento una gamba perché rimasta gravemente compromessa nello schianto ma poi all’alba di ieri il cuore forte di Marcello Falconi ha cessato di battere. Attorno a lui, la moglie e i figli.

Per il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi, la "morte di Marcello è una tragedia terribile. Era una bravissima persona, sorridente con tutti, grande appassionato del motoclub dove andava spessissimo insieme al figlio Mattia che si diletta con la motocross. Era un esperto camionista. Siamo vicini alla famiglia in questo tremendo momento".

Il presidente del motoclub Michele Di Lorenzi risponde al telefono dalla camera mortuaria di Bologna: "Sono qui, ancora incredulo, sbalordito, dalla morte di Marcello, un amico da quando eravamo bambini, sempre insieme nella nostra passione per le moto. Lui accompagnava sempre il figlio Mattia che comincia a gareggiare. Era una persona splendida, generosa, benvoluto da tutti. Questa tragedia colpisce tutto il paese".

Marcello Falconi lavorava da molti anni col suo camion per il trasporto degli arredo bagni per conto della Berloni bagni di Fossombrone. Ieri al telefono, i suoi colleghi e amici hanno detto che "Marcello era partito di prima mattina col camion dovendo fare consegne nel Bolognese, come sempre. Noi ci servivamo di lui per le consegne e quella strada era solito farla. Chissà cosa è successo. Siamo veramente dispiaciuti per questa tragedia".

Ancora da decidere la data dei funerali. Sembra che possano esser fatti domani, sabato, ma fino a ieri pomeriggio non c’era ancora il nulla osta della magistratura di Bologna.