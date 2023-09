Camminare fa benissimo Walkinprogress al via domani

Dieci chilometri in dieci settimane: ritorna, per la sua III edizione il "WalkinProgress", il progetto volto a riattivare tutte le funzioni motorie di chi non ha mai praticato attività fisica o è inattivo da tempo, chi ha aumentato il suo peso o ha fattori di rischio cardiovascolare, come diabete o ipertensione. Il progetto, che inizia domani e terminerà il 12 novembre, è realizzato in collaborazione con gli istruttori della palestra Movens, start-up dell’Università di Urbino. "E’ un’iniziativa a cui siamo molto legati rivolta alla cittadinanza intera – spiega Nadia Storti, dg Ast provinciale –. Prevenire le malattie date dall’inattività è assai più semplice che andarle a curare, una sana camminata o un po’ di sport aiutano moltissimo". Durante le 10 settimane i partecipanti che seguiranno il programma di allenamento, diviso per principianti o avanzato, potranno gratis incontrarsi una volta alla settimana per una camminata guidata dai laureati in scienze motorie, oppure potranno essere seguiti via web o nella palestra Movens per indicazioni personalizzate. "Camminare porta moltissimi benefici - aggiunge Elisabetta Esposto, direttore Distretto Sanitario Pesaro – riduce il rischio di mortalità per tutte le cause e il rischio di mortalità per malattie cardiovascolari abbassando il colesterolo, la pressione alta ecc... Questo progetto funziona, ma potrebbe dare risultati maggiori se iniziato anche in età giovanile. Quindi ben vengano i bambini accompagnati". "Inoltre – conclude Monica Tiberi, medico dello sport –, una volta si diceva che per stare bene bisognasse fare almeno 10mila passi al giorno: ora è stato dimostrato che 2337 passi diminuiscono il rischio di malattie cardiovascolari, mentre 3876 passi al giorno riducono il rischio di mortalità per vecchiaia. Insomma, gambe in spalla e via verso la salute". Info. 0721870808 o messaggio WhatsApp al 3534109219.

Alessio Zaffini